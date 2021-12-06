Воздушное такси eHang может быть запущено в ближайшие месяцы

Китайская eHang заявила, что ее беспилотное воздушное такси EH216 может быть полностью сертифицировано и введено в эксплуатацию в течение нескольких месяцев. Если это удастся, разработчик сможет реализовать инновационный проект значительно раньше, чем конкуренты в Европе и США.

По словам главы компании Хуачжи Ху, EHang и CAAC (Управление гражданской авиации Китая) достигли консенсуса о руководящем принципе. Так, эксплуатационные пробные полеты могут выполняться постепенно, одновременно продвигая процесс сертификации.

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Что известно

Компания заявляет, что ей удалось накопить большой опыт эксплуатации и установить рекорды безопасности своих аппаратов. Эти испытательные полеты намерены превратить в коммерческие после получения сертификации. На данный момент состоялось:

около 2 800 эксплуатационных полетов в пределах семи испытательных операций по воздушной мобильности в Китае;

более 20 000 автономных пробных полетов в 11 странах мира.

Воздушное такси eHang в действии: смотрите видео

Отмечается, что работа по сертификации вступила в завершающую стадию проверки. "Мы надеемся получить одобрение CAAC на сертификацию типа EHang 216 в следующие несколько месяцев", – подчеркнул директор по стратегии Эдвард Хуасианг Сюй.

Заметим, ведущая компания США Joby Aviation намерена получить сертификат FAA в 2023 году. Немецкая Lilium планирует ввести в эксплуатацию свои летательные аппараты не раньше 2024 года.