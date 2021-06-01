ВМС Украины получат три катера типа Island от США

Военно-морские Силы ВСУ уверенно настроены восстановить боевые способности отечественного флота. Так, вскоре Украина получит три быстроходных патрульных катера типа Island. Транспортные средства передадут в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Новые транспортные средства войдут в дивизион, членами которого являются в том числе катера "Старобельск" и "Славянск". К концу года их общее количество составит 5 единиц.

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Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоборудываем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями, – подчеркнул Министр обороны Украины Андрей Таран.

Что известно

Работы ведутся в Балтиморе (США). По его словам, на катерах под названием "Сумы" и "Фастов", которые вскоре поступят в Украину, специалисты:

провели целостное восстановление технического состояния;

активно работают в направлении налаживания механизмов и систем;

установили вооружение.

Пятый патрульный катер Р194 доставят в Одессу в конце 2021 года. На нем провели необходимые работы по установке соответствующего оборудования, вооружения и технических средств.