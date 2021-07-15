В Великобритании на крышах автобусных остановок обустраивают приюты для пчел

Британский город Лестер превращает все свои автобусные остановки в зеленые сады-опылители для пчел. Их крыши оснащают солнечными батареями и для привлечения насекомых высаживают на них полевые цветы и растения седума.

Живые крыши ласково прозвали "Пчелиными автобусными остановками". Цель такой общегородской инициативы – сделать Лестер углеродно нейтральным и биоразнообразным. И это лишь один из многих шагов, которые делает городской совет для реагирования на чрезвычайную ситуацию с климатом.

Читайте также Для активной молодежи: в Харькове открылся современный урбан-парк

Пчелиные автобусные остановки

Поскольку популяция пчел в мире продолжает сокращаться быстрыми темпами, многие ищут решений по защите этих жизненно важных существ.

Жилые крыши Лестера и автобусные укрытия на солнечных батареях станут первой в Великобритании сетью для поддержки растительных опылителей.

Помимо благосостояния насекомых, продуманные приюты положительно будут способствовать сохранению биоразнообразия и климатической устойчивости.

Они также будут поглощать дождевую воду, которая падает на крышу, что позволит уменьшить эффект городского теплового острова и поможет сделать город зеленее.

Обновление всех автобусных остановок

Уже к концу этого лета в Лестере должны появиться 30 зеленых приютов для пчел. А в рамках нового 10-летнего контракта между городским советом и рекламно-инфраструктурной компанией Clear Channel они надеются обновить все 479 автобусных остановок до конца 2022 года.

Приятно видеть как в городе появляются первые приюты для автобусов, которые живут на крышах Лестера. У нас уже есть отличные отзывы людей, которые так же, как и мы, рады видеть дружелюбные к пчелам и бабочкам автобусные остановки,

– сказал заместитель городского главы Адам Кларк.

Он добавил, что это еще один шаг вперед на пути к углеродно нейтральному и адаптированному к климату городу, которым Лестер должен стать к 2030 году.