Ужгород получил новенькие электробусы: заказали еще 10 – красноречивые фото

Ужгород получил 7 новых "Электронов". В то же время городские власти защитили проект закупки еще 10 таких электробусов и 10 зарядных станций.

Подробности сообщил мэр города Богдан Андреев. По его словам, в ближайшее время по улицам Ужгорода будут курсировать всего 27 современных низкопольных автобусов.

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"Электроны", которые город получил накануне, приобрели еще в 2020 году. Впрочем, пандемия COVID-19 притормозила поставку комплектующих, это задержало весь процесс. В то же время в августе 2021 городской совет защитил перед Министерством защиты окружающей среды проект закупки 10 электробусов "Электрон Е18" и 10 зарядных станций.

Это проект целевых экологических инвестиций на приобретение автобусов с электрическими двигателями, который позволит уменьшить выбросы парниковых газов и улучшить экологическое состояние города,

– пояснил мэр.

Он уточнил, что проект реализуют в рамках Киотского протокола. Говорится о деньгах, привлеченных от продажи Украиной определенного количества выбросов парниковых газов.

Новые автобусы для Ужгорода / Фото с фейбук-страницы Андриива

Отметим, что общая стоимость проекту – примерно 99 миллионов гривен. Около 40 миллионов выделяет город, остальная сумма – финансовая помощь из госбюджета.

Полный текст публикации Богдана Андриива:

Приехали еще 7 новых "Электронов" – более удобных, с кондиционированием салона, которые мы в 2020 году приобрели для нашего коммунального предприятия "Ужгородский муниципальный транспорт". Из-за пандемии коронавируса задержалась поставка комплектующих на производство и поэтому пришлось ждать дольше, чем мы рассчитывали. Уже вскоре по улицам города будут курсировать всего 27 современных низкопольных автобусов. Вчера Ужгородский городской совет успешно защитил перед Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов проект закупки 10 электробусов "Электрон Е18" и 10 зарядных станций. Это проект целевых экологических (зеленых) инвестиций на приобретение автобусов с электрическими двигателями, который позволит уменьшить выбросы парниковых газов, а следовательно улучшить экологическое состояние нашего города. Он реализуется в рамках Киотского протокола – то есть за счет средств, полученных от продажи нашей страной частей установленного количества выбросов парниковых газов. На сессии горсовета 3 августа поддержали реализацию проекта на условиях софинансирования: общая стоимость около 99 миллионов гривен, из которых около 40 миллионов – из бюджета города. Около 59 миллионов – это будет безвозвратная финансовая помощь из госбюджета. Закупка электробусов осуществляться по международной процедуре. Как и обещал, продолжаем работу над тем, чтобы полностью заменить неудобные устаревшие маршрутки современным коммунальным транспортом.