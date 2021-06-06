Украинский завод возобновил самолеты Ан-32Б для Шри-Ланки

Специалисты украинского Государственного предприятия "Завод 410 ГА" провел восстановительные работы на самолетах Ан-32Б для иностранного заказчика. Вскоре их доставят в Шри-Ланку.

Отмечают, что самолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания, в результате которых были подписаны акты выполненных работ.

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Сейчас остались незначительные формальности по таможенному оформлению, однако документы уже подписаны. В ближайшее время самолеты отправятся в Шри-Ланку, чтобы продолжать службу на благо ВВС страны.

11 августа 2020 Государственное предприятие "Завод 410 ГА" приняло три самолета Ан-32Б Воздушных сил Шри-Ланки. Цель – проведение капитального ремонта техники. Украинские специалисты готовы не только восстанавливать самолеты, но и поставлять запчасти и производить новые борта различных типов. Кроме того, украинское госпредприятие "Антонов" помогло ВВС Шри-Ланки подготовить самолеты к техническому перелету в Украину.