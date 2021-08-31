Украинский стартап Weld Money привлек инвестиции: чем занимается

Украинский стартап Weld Money получил инвестиции и готовится к выходу на рынок. Команда разрабатывает решение, позволяющее расплачиваться криптовалютой как традиционной банковской картой.

В Украине криптовалютная карта Weld Money должна заработать в октябре текущего года. Выход на рынок Европы и стран СНГ запланирован на конец 2021 года.

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О стартапе

Разработчики преследовали цель предложить простое и удобное решение, благодаря которому владельцы криптовалюты могли бы оплачивать ею любую покупку или услугу. Так появилась криптовалютная карта Weld Money, которая ничем не отличается от обычной банковской карточки.

Сначала криптовалюта использовалась достаточно узким кругом технически подкованных людей, и только для крупных переводов из-за высоких транзакционных комиссий и ряда сложностей при выводе в фиат,

– отметил соучредитель проекта Weld Money Алексей Бобок.

Чтобы начать пользоваться преимуществами карты, вам необходимо:

Заполнить форму на сайте, после чего пользователь получает виртуальную карту; Подсоединить к карточки любую биржу, на которой находится криптовалюта. Это можно сделать через API с помощью приложения Weld Money; Добавить карту в Apple / Google Pay.

Криптовалютная карта Weld Money / Cкриншот Weld Money

Инвесторы

Карточка обеспечивает возможность осуществлять онлайн или оффлайн операции карточкой Weld Money. Сумма за покупки или услуги будет списываться в эквиваленте с биржи.

В проект инвестировали Concorde Capital (Украина), Magnus Capital (США) и 7 O'Clock Capital (Китай).

"Понятно, что как и в большинстве стартапов, есть свои риски, но отрицать то, что крипта стала частью новой реальности, просто не имеет смысла", – рассказал генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.