Украинский стартап memoryOS привлек 300 тысяч долларов инвестиций

Украинский сервис memoryOS, предназначенный для улучшения памяти, привлек 300 000 долларов инвестиций на платформе Kickstarter. Впечатляет тот факт, что этот результат превзошел поставленную цель в 30 раз.

Компания разрабатывает приложение, благодаря которому пользователь сможет тренировать свою память путем миниигр и 3D-визуализации. Решение уже продемонстрировало свою эффективность и собрало множество положительных отзывов.

Интересно Women's Pitch Day: начался прием заявок женских стартапов

О проекте

memoryOS – это программа, предназначенная для тренировки памяти, в основе которой лежат игровые упражнения. Ключевое преимущество приложения состоит в том, что пользователь может научиться лучше запоминать информацию с помощью интерактивных микроуроков. Важно, что он не устает в процессе обучения.

Мы объединили новейшие виртуальные технологии с захватывающими 3D-играми и создали наиболее приятный и эффективный инструмент для улучшения вашей памяти, остроты ума, работоспособности вашего мозга,

– говорится в сообщении.

Первые результаты впечатляют – испытав тестовую версию приложения пользователи смогли улучшить свои результаты на 60 – 70%.

memoryOS основал украинец Алекс Руж. В реализации замысла ему помогали около десяти человек. Кроме того, над проектом плодотворно работал двукратный чемпион мира по запоминанию Йонас фон Эссен – соучредитель стартапа.