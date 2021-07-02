Украинский сервис Liki24 запустили в Румынии

Украинский стартап Liki24, который предлагает решение для бронирования и доставки медикаментов, запустился в Бухаресте (Румыния). Ранее платформа начала работать в Польше, а на очереди – выход на венгерский рынок.

Учредители и инвесторы выбрали новый рынок для масштабирования путем многочисленных этапов и анализов. Они остановили свой выбор на Румынии из-за небольшого рынка продажи лекарств и низкого уровня конкуренции. Ожидается, что вскоре сервис заработает за пределами Европы.

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О стартапе

Liki24 – платформа для доставки лекарств, основанная украинцем Антоном Авринским в 2017 году. По данным Forbes, в настоящее время сервисом пользуются более 600 тысяч украинцев. В течение своего существования стартап привлек около 6 миллионов долларов инвестиций от: Genesis Investments, TA Ventures и Horizon Capital. Отмечается, что совокупный оборот в 2020 году вырос до 20 миллионов долларов.

В мае 2021 компания совместно с Terralab запустила сервис сдачи анализов Lab24, который позволяет заказать сдачу любых анализов домой или в офис, в частности – ПЦР и анализ на антитела от COVID-19.