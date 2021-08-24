Украинский Delfast признали лучшим электробайком в 2021 году

Украинский Delfast признали лучшим вездеходным электровелосипедом 2021 года. Специалисты оценили дальность хода, комфорт, безопасность, портативность и стоимость.

Транспортные средства испытывали журналисты Businness Insider. Они тестировали электровелосипеды в различных условиях езды и сценариях использования. Кроме того, они определяли, насколько каждый претендент подходит для долгосрочного использования – поездок на работу, фитнеса и досуга.

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Delfast предназначен для применения в условиях города. Однако отмечают, что он прекрасно подходит для езды по бездорожью.

Электробайк Delfast: коротко