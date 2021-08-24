Украинский Delfast признали лучшим электробайком в 2021 году
24 августа 2021 , 20:02Читати новину українською
Источник:Autogeek
Украинский Delfast признали лучшим вездеходным электровелосипедом 2021 года. Специалисты оценили дальность хода, комфорт, безопасность, портативность и стоимость.
Транспортные средства испытывали журналисты Businness Insider. Они тестировали электровелосипеды в различных условиях езды и сценариях использования. Кроме того, они определяли, насколько каждый претендент подходит для долгосрочного использования – поездок на работу, фитнеса и досуга.
Интересно Украинские электробайки DelFast может закупить полиция Калифорнии
Delfast предназначен для применения в условиях города. Однако отмечают, что он прекрасно подходит для езды по бездорожью.
Электробайк Delfast: коротко
- оснащен современным электронным оборудованием, тестируется в цикле WLTP;
- развивает более 80 километров в час;
- способен преодолеть около 322 километров без подзарядки;
- оборудован одноступенчатым карбоновым ременным приводом;
- имеет мотоциклетные шины;
- встроены фары, задние зеркала с поворотниками и сигнализация;
- стоимость – 6649 долларов.