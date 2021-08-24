Украинский Delfast признали лучшим электробайком в 2021 году

24 августа 2021 , 20:02
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Источник:

Autogeek

Украинский Delfast признали лучшим вездеходным электровелосипедом 2021 года. Специалисты оценили дальность хода, комфорт, безопасность, портативность и стоимость.

Транспортные средства испытывали журналисты Businness Insider. Они тестировали электровелосипеды в различных условиях езды и сценариях использования. Кроме того, они определяли, насколько каждый претендент подходит для долгосрочного использования – поездок на работу, фитнеса и досуга.

Интересно Украинские электробайки DelFast может закупить полиция Калифорнии

Delfast предназначен для применения в условиях города. Однако отмечают, что он прекрасно подходит для езды по бездорожью.

Электробайк Delfast: коротко

  • оснащен современным электронным оборудованием, тестируется в цикле WLTP;
  • развивает более 80 километров в час;
  • способен преодолеть около 322 километров без подзарядки;
  • оборудован одноступенчатым карбоновым ременным приводом;
  • имеет мотоциклетные шины;
  • встроены фары, задние зеркала с поворотниками и сигнализация;
  • стоимость – 6649 долларов.
Автор: Катерина Сердюк