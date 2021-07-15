Украинский беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой представят в Греции

Украинская компания Ukrspecsystems разработала мощный беспилотный летательный аппарат PD-2. В ближайшее время он будет представлен на Международной оборонной выставке в Греции.

По словам разработчиков, это устройство переносит различные климатические условия. Кроме этого, он оснащен съемными модулями системы вертикального взлета и посадки.

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Именно модульная конструкция позволяет беспилотнику всего лишь за 15 минут превратиться из обычного летательного устройства в устройство з возможностью VTOL.

Что следует знать о беспилотнике PD-2

Самолет вертикального взлета и приземления может подниматься и садиться вертикально. Это как самолеты с неподвижным крылом, так и вертолеты и другие летательные аппараты.

Источник: "Википедия"

Его можно использовать для задач воздушной разведки и боевого применения – то есть как носителя бомбовой нагрузки.

Беспилотник оснащен бензиновым двигателем. Во время полета он может разгоняться до скорости в 140 километров в час.

Максимальная взлетная масса устройства PD-2 составляет 55 килограммов. Запас хода инновационной разработки достигает 8 часов.

Что известно о Defense Exhibition Athens

Это масштабная международная оборонная выставка. Ряд компаний со всего мира представляют там свои наземные, военно-морские, аэрокосмические и компьютерные системы защиты. В 2021 году она началась в Афинах во вторник, 13 июля и завершится сегодня, 15 июля. Крупнейшие международные компании представляют там новейшие технологии и передовые системы.