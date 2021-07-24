Украинский самолет перевез истребители из Израиля в США: фото
Источник:Flugrevue
Украинский самолет доставил важный груз из Израиля в США. На борту Ан-124 в американский штат Аризона транспортировали истребители.
4 истребителя F-16 украинский самолет доставил для канадской частной компании Top Aces. Произошло это 21 июля. Это уже вторая такая поставка.
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Воздушное судно с бортовым номером UR-82008 вылетело из израильской столицы– Тель-Авива. В целом оно провело в полете 17 часов, а ночью совершало остановку в исландском городе Кефлавик. Ан-124 приземлился в аэропорту Феникс-Меса в 13:26 по местному времени. Там его встретили сотрудники сервисной службы Top Aces.
Это уже вторая поставка истребителей из Израиля / Фото Top Aces
После всех необходимых процедур из самолета выгрузили в частично разобранном состоянии 4 истребителя F-16A. Накануне военно-воздушные силы списали эти суда, как и предыдущую четверку, чтобы в Top Aces переоборудовать их с гражданскими удостоверениями.
Что следует знать о Top Aces
Источник: "Википедия"
- Top Aces – это компания, которая предлагает контрактные услуги по воздушной подготовки вооруженным силам Канады.
- Компанию основали в 2000 году бывшие пилоты истребителей CF-18 Королевских ВВС Канады.
- В 2005 году Top Aces подписала контракт на 94 миллиона долларов с канадскими вооруженными силами.
- По данным канадцев, они являются первой частной компанией в мире, которая эксплуатирует F-16 в коммерческих целях.