Украинский самолет перевез истребители из Израиля в США: фото

Украинский самолет доставил важный груз из Израиля в США. На борту Ан-124 в американский штат Аризона транспортировали истребители.

4 истребителя F-16 украинский самолет доставил для канадской частной компании Top Aces. Произошло это 21 июля. Это уже вторая такая поставка.

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Воздушное судно с бортовым номером UR-82008 вылетело из израильской столицы– Тель-Авива. В целом оно провело в полете 17 часов, а ночью совершало остановку в исландском городе Кефлавик. Ан-124 приземлился в аэропорту Феникс-Меса в 13:26 по местному времени. Там его встретили сотрудники сервисной службы Top Aces.



Это уже вторая поставка истребителей из Израиля / Фото Top Aces

После всех необходимых процедур из самолета выгрузили в частично разобранном состоянии 4 истребителя F-16A. Накануне военно-воздушные силы списали эти суда, как и предыдущую четверку, чтобы в Top Aces переоборудовать их с гражданскими удостоверениями.

Что следует знать о Top Aces

Источник: "Википедия"