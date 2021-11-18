Украинские пограничники получили новые вертолеты Airbus H125

Госпогранслужба получила новые вертолеты от французской компании Airbus Helicopters. Два Airbus H125 уже прибыли во Львов.

В общей сложности ведомству передадут 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125. Новейшая техника будет применяться для охраны государственных границ и побережья пограничных водоемов.

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Что известно

Вертолеты успели доказать свою эффективность. За время работы в Госпогранслужбе Н125 налетали более 700 часов. Кроме того, они достаточно экономичны, ведь требуют значительно меньше топлива.

Сейчас идет активная подготовка специалистов – пилотов и механиков, которые будут умело управлять техникой и обеспечивать ее надлежащее техническое состояние.

Отметим, что французская компания Airbus Helicopters передала летательные аппараты в рамках договоренностей с МВД Украины. В общем, для нужд Госпогранслужбы, Нацполиции и ГСЧС передадут 55 вертолетов – Н125, Н145 и Н225.

Полный текст публикации Алексея Тренина:

Еще два новых вертолета Airbus H125 от французской компании Airbus Helicopters для ГНСУ (Государственной пограничной службы Украины) прибыли во Львов.