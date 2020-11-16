Украинская компания предложила, как оптимизировать пространство в купейных вагонах пассажирских поездов. Проект предусматривает появление двухэтажных купе.

Идея принадлежит компании "Международное деловое сотрудничество" с Днепра. Подробнее о проект в интервью ЦТС рассказал гендиректор фирмы Игорь Теличко.

Интересно Свисает над землей: китайцы испытали современный беспилотный поезд – фото

По мнению разработчиков, в купейных вагонах доступ пассажиров к полкам второго уровня очень сложный и опасный. Поэтому они взялись думать, как можно это изменить.

Мы посмотрели, как устроен пассажирский вагон, и подумали, что можно усовершенствовать. Сама по себе конструктивная схема в купейных вагонах может стать привлекательной для пассажиров,

– пояснил Теличко

В конце концов, компания разработала концептуальный проект с рабочим названием sleepbox. Сейчас работа над всеми эргономическими схемами завершена, также провели необходимые испытания с "пассажирами".

В чем заключается идея проекту Оптимизировать пространство предлагают благодаря максимальному использованию пространства верхней части вагона. Таким образом купе превратят в двухэтажное. Место для ног пассажиров верхнего этажа обеспечат, снизив уровень пола второго этажа в месте перестенков купе нижнего уровня.



Проект двухэтажных купе в пассажирских вагонах / Схемы, предоставленные ЦТС



Компания уже провела необходимые испытания / Фото, предоставленные ЦТС

По словам Теличко, компания уже оформила заявку на соответствующий патент. Теперь разработчики работают над предложением для инвесторов и заинтересованных организаций.