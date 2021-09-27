Украинская EMGo Technology запускает производство электромотоцикла: его выведут на мировые рынки

Украинская компания EMGo Technology запускает производство мощного и инновационного электрического мотоцикла ScrAmper. Вскоре его выведут на мировые рынки.

Разработка прошла три редакции. Окончательная версия – это мощная и технологическая машина, которая может на равных конкурировать с "топами" рынка.

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Характеристики электромотоцикла

развивает до 130 километров в час;

до 200 километров пробега в городском цикле и до 110 километров пробега на максимальных параметрах скорости;

оборудован мощным бортовым зарядным устройством, позволяющим заряжать его как на заправках для электрокаров, так и от бытовой сети (до 1,5 часа от 0 до 100%).

Особенностью электромотоцикла стала собственная система охлаждения элементов АКБ – это патентная разработка EMGo, что позволяет батареи номиналом в 10 кВт работать без деградации и повреждений элементов на длинном пике в 24 кВт в течение 35 минут.

Мощный электромотоцикл ScrAmper / Фото EMGo Technology



Реализация производства

К сожалению развернуть полноценный электромотозавод в Украине пока не удалось. "Нам пришлось на данном этапе принять непростое решение о размещении производства своей модели на партнерских мощностях в Китае. Именно это даст нам возможность осуществить первый и последующие туры продаж ScrAmper в мире и удовлетворить запрос из других мощных рынков, который, к счастью, есть",

– рассказывают разработчики.

Сегодня "Made in Ukraine" – одновременно и очень модный тренд, и мечта, которая трудно реализуется в большинстве случаев. Строя специализированное производство в Украине приходится строить и всю смежную инфраструктуру.

Однако электротранспорт – это новая индустрия. Так, в ней уже формируются новые лидеры, новые точки взрывного роста. Например, соседняя Польша сейчас просто на наших глазах строит зеленую индустрию с нуля и выходит в топ будущих европейских представителей отрасли.

В этом и есть историческая важность момента – для некоторых стран это шанс прекратить гонку за лидерами в других отраслях и стать одними из лидеров в индустриях будущего, которые только что строятся,

– подчеркивают в компании.

О компании

EMGo Technology – это украинская инжиниринговая компания, что является "зеленым подразделением" украинского мотоконцерна GEON. Структура углубленно занимается электрическим транспортом и зеленой энергетикой. Сейчас успешно реализованы мелкосерийные концепты в электротранспорте, которые продаются на локальном рынке Украины. Речь идет о скоростном и вместительном электроскутере RAZZO и электросамокате-внедорожнике FLYWHEEL.

Кроме того, EMGo наработала продуктовую линейку домашних накопителей энергии – "умных батарей". Вскоре разработчики представят ряд готовых решений – от портативных "пауэр-банков" на 1 кВт до мощных батарей с трехфазными инверторами на борту.