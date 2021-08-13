Украинец установил рекорд в США на отечественном электробайке: фото

Гонщик Сергей Малик установил рекорд скорости на украинском электробайке в США. Достижение зафиксировано во время соревнований Bonneville Speed Week 2021.

Малык участвовал в гонках вместе с авторским байком – Delfast Dnepr Electric. Спортсмен проехал соляным озером в Боневиле со скоростью 107,217 мили в час (172,5490 километра в час). Это – уникальный рекорд, зафиксированный в категории "A" OMEGA.

Примечательно Юный изобретатель разработал мотоцикл, работающий на болотном топливе: хочет спасти планету

Что известно

Delfast Dnepr Electric – электрический мотоцикл, собранный командой украинских специалистов. Байк сконструирован на базе отечественного мотоцикла "ДНЕПР". Идейный вдохновитель и разработчик – Сергей Малык. Цель проекта заключалась в возрождении культового бренда и реализации модернизированного прототипа.

Рекорд украинского гонщика в США: фото

Delfast Dnepr Electric / Фото фейсбук Киевского городского автомотоклуба