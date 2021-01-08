Украинец Степан Рябченко стал одним из 15 лучших художников-новаторов в сфере цифрового искусства. Соответствующий рейтинг представила онлайн-платформа Electric Artefacts.

Что известно о Рябченко

Рябченко – ведущий украинский медиа-художник. Он работает над концептуальной архитектурой, скульптурой и световыми инсталляциями, отметили в Electric Artefacts.

Примечательно Украинец представил коллекцию рубашек из переработанных материалов: фото

Рябченко – 33 года. Он родился в Одессе в семье художников, там же работает и живет. Учился в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Получил степень магистра архитектуры.

В 2015 году одессит попал в рейтинг "30 до 30" по версии журнала Forbes. Был лауреатом и победителем нескольких престижных международных конкурсов.

Примеры работ украинца

Заметим, что неподвижные и анимированные произведения Рябченко изображают внеземные пейзажи. На них – мнимые растения и животные, часто вдохновлены компьютерными вирусами.

Его серия "Электрические артефакты" показывает потусторонние сооружения, блуждающих миром спокойных океанов и туманного фиолетового неба,

– отметили в Electric Artefacts.



Работа "Вход к выходу" Степана Рябченко / Фото с сайта Electric Artefacts



Работа "Безмятежность" Степана Рябченко / Фото с сайта Electric Artefacts



Работа "Посвящение пауку" Степана Рябченко / Фото с сайта Electric Artefacts