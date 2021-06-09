В Украине запускают скоростные "Ракеты": они будут курсировать по Днепру с Киева в Канев

Вскоре по Днепру начнут курсировать скоростные теплоходы "Ракета". Они будут осуществлять трансфер пассажиров между городами. Первым маршрутом определили направление "Киев – Канев". Кроме того, "Ракета" будет останавливаться в других городах.

Главная цель – развитие украинского туризма. Авторы проекта хотят, чтобы люди активно посещали экскурсии в разных городах, двигаясь по Днепру.

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Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев – там тоже экскурсии,

– отметила руководитель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

По предварительным расчетам, "Ракетой" из Киева в Канев можно будет добраться 2 часа.

"Это расчетная скорость. Но нужно провести тестирование, сколько времени займет конкретно. Потому что такие тестирования не проводились несколько лет. В то же время, может, где река обмелела. То есть все это нужно изучать. Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят по Киеву. Вот они до Канева будут добираться за 5 часов. А это очень долго, ведь на машине можно доехать за 3 часа", – пояснила Олеськив.

Сейчас специалисты изучают логистику по Днепру. Также ведутся переговоры с владельцами плавсредств и потенциальными инвесторами из стран Западной Европы. В долгосрочной перспективе такие маршруты Днепром должны стать регулярными.

Теплоход "Ракета" – скоростное пассажирское речное судно на подводных крыльях. Этот транспорт активно курсировал в советское время, однако стал экономически невыгодным, поэтому большинство "Ракет" продали за границу. По состоянию на 2018 год в Украине было всего четыре "Ракеты", выпущенные на отечественных заводах. Они используются на юге страны, в частности в Николаеве.