В Украине провели испытания модернизированного истребителя Су-27УП2М

В Украине провели летные испытания модернизированного учебно-боевого самолета Су-27УП2М. Истребитель выполнил 33 полета общей продолжительностью около 40 часов.

В испытаниях приняли участие специалисты института по поручению Министерства обороны Украины. Самолет проверяли в два этапа – наземные и летные тестирования.

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Задача заключалась в определении основных боевых, технических и эксплуатационных параметров опытного образца. В частности, специалисты должны были оценить соответствие вышеупомянутых характеристик требованиям тактико-технического задания и констатировать готовность самолета к переходу на следующий уровень Государственных испытаний.

Что улучшили

Самолет изготовило и модернизировало Государственное предприятие "ЗДАРЗ "МиГремонт". В рамках модернизации удалось установить:

новый навигационно-информационный комплекс;

нашлемную систему целеуказания и индикации;

автомат выброса ложных тепловых целей;

вычислитель боевого применения

По результатам выполненных работ удалось расширить боевые возможности применения самолета и повысить эффективность выполнения поставленных задач.

Полный текст публикации Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ:

Испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, по поручению Министерства обороны Украины, приняла участие в проведении летно-конструкторских испытаний опытного образца модернизированного учебно-боевого самолета Су-27УП2М, изготовленного Государственным предприятием "ЗДАРЗ".

Модернизация самолета Су-27УП2М заключалась в дооборудовании новым навигационно-информационным комплексом, нашоломной системой целеуказания и индикации, автоматом выброса ложных тепловых целей и вычислителем боевого применения, что позволит значительно расширить боевые возможности применения самолета как в воздухе, так и в воздухе. всей номенклатуры авиационных средств поражения

Испытания проводились в два этапа: наземные и лётные. Выполнено 33 полета с налетом около 40 часов.

Цель испытаний: Определение основных боевых, технических и эксплуатационных характеристик опытного образца, предварительная оценка соответствия требованиям тактико-технического задания и определение готовности модернизированного самолета к проведению Государственных испытаний.

Справка: Модернизированные украинские истребители типа Су-27 оборудованы комплектом усовершенствованного и дополнительного оборудования, что расширяет боевые возможности и повышает эффективность выполнения боевых задач.