В Украине основали проект для удаленной работы ИТ-специалистов

В Украине запустили институт электронных резидентов для иностранных специалистов в области IT. Проект внедряется Министерством цифровой трансформации и Государственной налоговой службой Украины.

Инициатива дает возможность IT-специалистам запустить собственный бизнес в Украине в режиме онлайн. Проект призван поддержать айтишников из Беларуси, Южной Азии и других стран, в которых наблюдается сложная политическую и экономическую ситуацию.

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Как это работает

Институт электронных резидентов поможет иностранным ИТ-специалистам перенести свой бизнес в Украине, оставаясь дома. Для этого необходимо лишь несколько кликов.

Так, представитель ИТ-индустрии проходит проверку безопасности, а затем регистрируется ФЛП-ем в Украине онлайн через систему "Дія". Доходы, которые получает специалист, поступают на счета в украинские банки. Непосредственно в Украине и уплачиваются налоги. Все расчеты производятся в безналичной форме.