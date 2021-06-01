В Украине ограничили использование пластиковых пакетов

1 июня 2021 , 20:07
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Источник:

пресс-служба Верховной Рады

В Украине приняли закон, ограничивающий использование и распространение пластиковых пакетов. Главная цель – улучшение состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.

Закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" устанавливает запрет на использование и распространение пластиковых пакетов и определяет ответственность за нарушение требований в виде штрафов и порядок их наложения.

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Детали

Принятый закон запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

  • сверхтонких пластиковых пакетов;
  • тонких пластиковых пакетов;
  • оксорозкладных пластиковых пакетов.
Заметим, ограничения не распространяются на: биоразлагаемые пластиковые пакеты, сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.
Автор: Катерина Сердюк