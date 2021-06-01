В Украине ограничили использование пластиковых пакетов

В Украине приняли закон, ограничивающий использование и распространение пластиковых пакетов. Главная цель – улучшение состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.
Закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" устанавливает запрет на использование и распространение пластиковых пакетов и определяет ответственность за нарушение требований в виде штрафов и порядок их наложения.
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Детали
Принятый закон запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:
- сверхтонких пластиковых пакетов;
- тонких пластиковых пакетов;
- оксорозкладных пластиковых пакетов.