Украинцы развивают сервис онлайн-консультаций ветеринара VetOnline.pro: чем уникален

Украинские специалисты разработали решение, с помощью которого можно получить консультацию профессионального ветеринара онлайн в режиме 24/7. Неважно, где вы находитесь. Единственное, что необходимо иметь – доступ к интернету.

Подобного сервиса в Украине не существует. Похожие решения активно развивают за рубежом – Firstvet, Petcoach и Pawsquad.

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О сервисе

VetOnline.pro – это ваш "онлайн-ветеринар", который работает в режиме 24/7.

Основатели стартапа – Владислав Гурковский и Константин Лособик. Ставку сделали на владельцев животных, которым необходимы быстрые консультации специалистов.

Консультации проходят в чате. У вас, как у владельца щенка или котенка, есть возможность отправлять фото и видео,

– рассказывают авторы проекта.

Пользователь покупает подписку и платит комиссию за каждую консультацию. Сейчас команда тестирует интеграцию сервиса в Telegram и Facebook Messenger. Так, пользователи смогут получать и оплачивать консультации непосредственно в своих мессенджерах.

"Такой возможности нет ни у одного из конкурентов. Все наши клиенты имеют эксклюзивные скидки и условия в интернет-магазинах для животных. Также у нас в разы ниже стоимость консультации.", – добавляют разработчики.

VetOnline.pro / Скриншот с сайта VetOnline.pro

VetOnline.pro в цифрах