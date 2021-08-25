Украинцы развивают сервис онлайн-консультаций ветеринара VetOnline.pro: чем уникален
Источник:AIN.UA
Украинские специалисты разработали решение, с помощью которого можно получить консультацию профессионального ветеринара онлайн в режиме 24/7. Неважно, где вы находитесь. Единственное, что необходимо иметь – доступ к интернету.
Подобного сервиса в Украине не существует. Похожие решения активно развивают за рубежом – Firstvet, Petcoach и Pawsquad.
Вам понравится Украинский стартап Fintellect предлагает решения для управления финансами: как это работает
О сервисе
VetOnline.pro – это ваш "онлайн-ветеринар", который работает в режиме 24/7.
Основатели стартапа – Владислав Гурковский и Константин Лособик. Ставку сделали на владельцев животных, которым необходимы быстрые консультации специалистов.
Консультации проходят в чате. У вас, как у владельца щенка или котенка, есть возможность отправлять фото и видео,
– рассказывают авторы проекта.
Пользователь покупает подписку и платит комиссию за каждую консультацию. Сейчас команда тестирует интеграцию сервиса в Telegram и Facebook Messenger. Так, пользователи смогут получать и оплачивать консультации непосредственно в своих мессенджерах.
"Такой возможности нет ни у одного из конкурентов. Все наши клиенты имеют эксклюзивные скидки и условия в интернет-магазинах для животных. Также у нас в разы ниже стоимость консультации.", – добавляют разработчики.
VetOnline.pro / Скриншот с сайта VetOnline.pro
VetOnline.pro в цифрах
- вложено – около 100 000 долларов;
- работа над проектом – более 2 лет;
- стоимость консультации – 149 гривен;
- ежемесячный рост – на 15 – 25%;
- посещаемость сервиса – 100 000 раз в месяц.