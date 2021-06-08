Украинцы представили компактные электромобили: как выглядят – фото

На выставке в Киеве представили компактные электромобили украинского производства. Говорится о модели Konyk и Volyk от "Електропрайда".
Их показали в рамках выставок ComAutoTrans и "Автотехсервис". Презентация состоялась в Международном выставочном центре.
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Модель Konyk – основные характеристики
Модель Konyk представили в пассажирском и грузовом исполнениях. Ее грузоподъемность – 250 килограммов, а максимальная скорость – 60 километров в час.
- Длина – 2 288 миллиметров.
- Ширина – 1 143 миллиметров.
- Высота – 1 557 миллиметров.
Без подзарядки автомобиль может проехать от 100 до 350 километров, в зависимости от выбранного типа батареи. Машина заряжаться от сети 6 – 12 часов, а от станции быстрой зарядки – до 2,5.
По желанию покупателя электромобиль можно доукомплектовать термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Обойдется машина в 224 тысяч гривен.
Электромобили от "Електропрайда" / Фото "Автоцентр"
Такой вид авто имеют внутри / Фото "Автоцентр"
Модель Volyk – основные характеристики
Модель Volyk – это электрический грузовик от той же компании "Електропрайд". Он может перевозить до 1500 килограммов груза. Запас его хода варьируется от 100 до 500 километров.
- Длина авто – 3235 миллиметров.
- Ширина – 1380 миллиметров.
- Высота – 1528 миллиметров.