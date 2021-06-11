"Украина без мусора": как достичь нулевых отходов на свалках

Ежегодно украинцы генерируют до 15 миллионов тонн мусора, а свалки занимают около 2% территории страны. В европейских и скандинавских странах сортировка является обязанностью людей и бизнеса. В Украине такая практика только формируется.

В 2015 Евгения Аратовская и ее команда создали общественную организацию "Украина без мусора", известную как УБС – социальный стартап, что стремится сделать сортировку нормой для украинцев. Они первыми в Украине открыли станцию ​​сортировки No Waste Recycling Station.

Примечательно Экспедиция под парусами: команда Ukraиner впервые отправилась в путешествие по Днепру

Евгения говорит, что ей было больно видеть, как пластиковый мусор постоянно накапливается и никуда не девается. А когда у нее появились дети, почувствовала, что ответственность за сохранение чистой окружающей среды для них, чтобы они имели где расти. Так, в 2014-м впервые появилась идея запустить экопроект, чтобы учить людей сортировать и создавать возможности для этого.

Евгения Аратовская / Фото Анастасия Некипила / Ukraїner

Когда мы создали первую станцию ​​сортировки, через некоторое время похожие проекты начали появляться в других городах. То есть до этого активисты, волонтеры, активные граждане не решались вообще заниматься сферой обращения с отходами, потому что она казалась мафиозной, коррумпированной, теневой, непривлекательной,

– делится Евгения.

О проекте

"Украина без мусора" принимает на переработку и утилизацию около 40 видов различных отходов, неизменное правило – все должно быть сухое и чистое, чтобы пространство станции было безопасным, комфортным и приятным. В результате УБС ежемесячно отдает на переработку украинским предприятиям 25 – 45 тонн вторсырья.

Сухой и чистый мусор / Фото Сергей Коровайный / Ukraїner

Также начали заниматься ресайклингом и апсайклингом вторсырья (с англ. Recycling и upcycling). Ресайклинг – это создание сырья из отходов. Для него характерно то, что каждый материал можно переработать ограниченное количество раз (кроме стекла), и каждый раз качество материала ухудшается. Зато апсайклинг – это изготовление нового продукта лучшего качества, чем было вторсырье, которое для него использовали. Среди апсайкл-вещей УБС – многоразовые бахилы и нарукавники: их мастерицы-партнерши УБС сшили на заказ из старых и сломанных зонтиков, которые посетители приносили на станцию.

Продукты ресайкл-мастерской / Фото Анастасия Некипила / Ukraїner

С 2020 году на сортировочной станции есть ресайкл-мастерская, где команда экспериментирует с переработкой пластиковых крышечек и емкостей с полистирола. В результате получаются пластиковые плиты различной окраски и толщины, которые можно использовать в качестве материала для создания скамеек, велосипедных парковок или сувениров.

"Наша задача – перевернуть представление человека о мусоре. Мусор может быть нормальным, если человек будет заботиться о своих отходах дома, будет пытаться делать его чистым, – тогда не будет проблем с отходами", – заключает Евгения.

"Украина без мусора" / Фото Сергей Коровайный / Ukraїner

Евгения отмечает: секрет успеха проекта в том, что им удалось и сделать социальное предпринимательство, и сформировать мощное общественное движение. Сейчас УБС готовится к запуску франшизы и к строительству мультифункционального культурного объекта на территории Национального экспоцентра Украины (ВДНХ), что популяризировать раздельный сбор отходов. Это пространство объединит станцию ​​сортировки, первый в Украине Музей переработки и потребления, площадки для артсобытий под открытым небом и фермерский рынок без пластика. Команда призывает всех неравнодушных поддержать строительство культурного объекта, который станет новым этапом развития не только для УБС, но и культуры обращения с отходами в Украине