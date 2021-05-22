Ей почти 42 тысячи лет: история удивительно сохранившегося шерстистого мамонта по имени Люба

Тысячи лет назад существо, похожее на африканских слонов, блуждало по Земле и называлось шерстистым мамонтом. Хотя пушистое тело позволило им пережить ледниковый период, но все же они полностью вымерли около 4 000 лет назад.

Палеонтологи до сих пор обнаруживают их образцы. Одним из лучше всего сохранившихся шерстистых мамонтов является Люба – теленок самки, которого нашли в замерзшей тундре Сибири.

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Нашли и похитили

В 2007 году ненецкий оленевод по имени Юрий Худи и его сыновья нашли мамонта в вечной мерзлоте полуострова Ямал. Весенняя погода растопила лед и тело животного вынесло на берег реки .

. Поскольку ненец считал, что дотрагиваться до туш мамонтов нельзя, чтобы не навлечь беду, он оставил находку на месте и рассказал об этом директору местного музея. Тот договорился о транспортировке мамонта, но когда прибыли, тело мамонта исчезло .

. Впоследствии его отыскали в соседнем городе, подпертым к магазину. Выяснилось, что владелец магазина приобрел мамонта у двоюродного брата Худи в обмен на два снегохода и годовой запас еды. К сожалению, во время транспортировки собаки напали на хорошо сохранившееся тело и откусили правое ухо и часть хвоста .

. Местные правоохранители помогли вернуть находку и поместили ее в музей Шемановского в Салехарде.

За свою открытость и помощь Худи разрешили назвать мамонта. В честь своей жены он дал ей имя Люба.



Мамонта Любу нашли в Сибири / Фото planetguide

Что известно о Любе

Ученые установили, что Любе 41 800 лет. Она умерла в возрасте 30 – 35 дней. Глина, обнаруженная в ее хоботе, заставила исследователей полагать, что животное, возможно, задохнулось от нее, пересекая реку со своим стадом.

Эта же грязь помогла сохранить ее тело, поддерживая его в почти нетронутом состоянии. Уцелело все, даже глаза, кожа и внутренние органы. Ученые обнаружили в ее утробе материнское молоко, а также кал в кишечнике. И если бы не нападение собак, Люба была бы идеальной.



Шерстистый мамонт / Фото My Modern Met

Музейный экспонат

Сейчас она хранится в музее Шемановского. Иногда экспонат передают на зарубежные выставки. Люба уже ездила в Австралию и Великобританию. Весит она немного – почти 50 килограммов, а ее рост составляет менее одного метра.



Мамонта хранят в музее Шемановского / Фото planetguide