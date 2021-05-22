Палеонтологи досі виявляють їхні зразки. Одним з найкраще збережених шерстистих мамонтів є Люба – теля самки, яке знайшли у замерзлій тундрі Сибіру.

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Знайшли та викрали

У 2007 році ненецький оленяр на ім’я Юрій Худі та його сини знайшли мамонта у вічній мерзлоті півострова Ямал. Весняна погода розтопила лід і тіло тварини винесло на берег річки .

. Оскільки ненець вважав, що доторкатися до туш мамонтів не можна, щоб не накликати біду, він залишив знахідку на місці та розповів про це директору місцевого музею. Той домовився про транспортування мамонта, але коли прибули, тіло мамонта зникло .

. Згодом його відшукали у сусідньому місті, підпертим до магазину. З’ясувалося, що власник крамниці придбав мамонта у двоюрідного брата Худі в обмін на два снігоходи та річний запас їжі. На жаль, під час транспортування собаки напали на добре збережене тіло і відкусили праве вухо та частину хвоста .

. Місцеві правоохоронці допомогли повернути знахідку і помістити його до музею Шемановського в Салехарді.

За свою відкритість та допомогу Худі дозволили назвати мамонта. На честь своєї дружини він дав їй ім’я Люба.



Мамонта Любу знайшли у Сибіру / Фото planetguide

Що відомо про Любу

Науковці встановили, що Любі 41 800 років. Вона померла у віці 30 – 35 днів. Глина, виявлена ​​в її хоботі, змусила дослідників вважати, що тварина, можливо, задихнулася від неї, перетинаючи річку зі своїм стадом.

Ця ж грязь допомогла зберегти її тіло, підтримуючи його у майже незайманому стані. Вціліло усе, навіть очі, шкіра та внутрішні органи. Вчені виявили в її утробі материнське молоко, а також кал у кишечнику. І якби не напад собак, Люба була б ідеальною.



Шерстистий мамонт / Фото My Modern Met

Музейний експонат

Зараз вона зберігається у музеї Шемановського. Часом експонат передають на закордонні виставки. Люба вже їздила до Австралії та Великої Британії. Важить вона небагато – майже 50 кілограмів, а її ріст складає менше одного метра.



Мамонта зберігають у музеї Шемановського / Фото planetguide