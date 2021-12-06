В Великобритании создали человекоподобного робота: красноречивое видео

Британская компания Engineered Arts представила уникального робота-гуманоида. Он невероятно реалистичен, ведь способен воспроизводить мимику и жесты людей.

Разработка получила название Ameca. Робот не умеет ходить и не оснащен искусственным интеллектом. Он запрограммирован выполнять сложные последовательности движений.

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Что известно о работе

Робот Ameca выступает решением для развития технологий робототехники будущего. Так, с его помощью можно разрабатывать и тестировать системы искусственного интеллекта и машинного обучения. По словам разработчиков, это идеальная платформа для налаживания взаимодействия человека с роботом.

Мы стремимся предоставить вам инновационные технологии, которые являются надежными, модульными, модернизированными и простыми в развитии,

– говорится на сайте компании.

Ожидается, что Amecа будут использоваться для проведения выставок, конференций, вечеринок или телешоу. Взять его в аренду сможет каждый желающий. Правда, сколько будет стоить такое удовольствие – пока неизвестно.

Демонстрация робота Ameca: смотрите видео