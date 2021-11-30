В Великобритании новые дома будут оснащать зарядками для электромобилей

С 2022 года в новых домах и на предприятиях Великобритании будут сразу предусмотрены зарядки для электрокаров. Правительство намерено прибавлять 145 000 пунктов зарядки ежегодно.

По состоянию на сегодняшний день в стране существует около 250 000 устройств, установленных в жилых и офисных зданиях. Ожидается, что создание надлежащих условий будет стимулировать людей покупать более экологичный транспорт.

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Люди смогут покупать новую недвижимость, уже готовую к будущему с электромобилями,

– говорится в сообщении правительства.

Напомним, Великобритания планирует прекратить продажу автомобилей с ДВС до 2030 года. Ранее правительство заявляло, что готово потратить 500 миллионов фунтов стерлингов (около 660 миллионов долларов) на создание инфраструктуры для электромобилей в стране.