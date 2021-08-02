В Киеве запустили совместное движение транспорта и велосипедов на еще одной улице

В Киеве организовали совместное движение для транспорта и велосипедов на улице Паторжинского в Шевченковском районе. Максимальная разрешенная скорость – 20 километров в час.

Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной. На очереди – запуск очередных участков по городу.

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Следующий шаг

Отмечается, что вскоре совместное движение будет введено еще на одном участке – улице Неманской в ​​Печерском районе. Ее присоединят к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов – там также разрешено движение велосипедов.

Киев стал первым городом в Украине, где ввели совместное движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Реализацию проекта начали на Ботанической площади: участок соединяет велополосу на улице Леонтовича и будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко. Ее обустроят в рамках капитального ремонта улицы.

Важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим, но не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах,

– отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Кроме того, за соблюдением правил парковки ежедневно следят инспекторы. Они составляют постановления в случае нарушений, а также – эвакуируют автомобиль на штрафплощадку, если он препятствует движению транспортных средств и/или пешеходов.