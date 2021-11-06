В Киеве начали обустраивать паркинги для самокатов

В последние годы во всем мире немалую популярность приобретают альтернативы автомобилям, в частности – электросамокаты. Так, в Киеве начали наносить специальную разметку для парковки этих экологичных транспортных средств.

Обустройство специализированных паркингов – строгое требование местных властей к операторам прокатных самокатов. Это обязательство предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве.

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Первооткрывателями стали Шевченковский и Печерский районы. Уже сегодня в центральных частях можно найти белые рамки с отметками самокатов.

Закономерно, что "самокатный" сезон уже подходит к концу, поэтому вскоре их уберут с улиц. Однако уже весной паркинги для электросамокатов должны охватить все районы столицы. Для них должны отвести и утвердить места.

Кроме того, удалось устранить и другие нарушения, в частности:

полностью сделать невозможным движение самокатов на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и в парке Шевченко;

ограничить скорость движения до 14 километров в час по части исторического центра Киева.

Полный текст публикации Константина Усова:

После жесткого предупреждения города операторы прокатных самокатов в Киеве начали нанесение разметки для парковки электросамокатов. Это обязательство с их стороны прописано в Меморандуме о сотрудничестве с городом, но его исполнение неприлично затягивалось. Ситуация усугубляется погодными условиями: самокатный сезон заканчивается в конце ноября, скоро операторы будут убирать их с улиц. Первые белые рамки с графической отметкой самоката уже появились в центральных частях Шевченковского и Печерского районов. В результате должны быть по всему Киеву на четко утвержденных паркоместах, с которых самокаты будут стартовать в следующем сезоне. Другие нарушения, за которые операторы получили предупреждение, они уже исправили: полностью сделали невозможным движение самокатов на Пейзажной аллее, пешеходной части ул. Сагайдачного и парка Шевченко, а также ограничили скорость до 14 км/ч в части исторического центра Киева.