Турецкая компания представила выдвижной дом на колесах

Турецкая компания Hunter Nature Caravan показала каплеобразный кемпер Campravan Raptor XC. Этот уникальный прицеп может расширяться, образуя полноценную двуспальную кровать!

Так, небольшим внедорожником сможет путешествовать целая семья. В кемпере есть все необходимое: спальня, обеденная зона, кухня, туалет и ванная.

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Задняя часть Raptor XC увеличивает длину прицепа с 4,8 до 6,9 метра. Это создает полностью изолированное внутреннее пространство, в котором туристы могут уединяться – без необходимости выходить на улицу для приготовления пищи или удовлетворения других нужд.

Жилое пространство

Клиентам предлагают просторную и уютную спальную зону. Кухня оборудована газовой плитой на две конфорки, раковиной, холодильником на 75 литров и L-образной столешницей. Обеденный стол превращается в односпальную кровать (90 на 190 сантиметров) для размещения гостя.

Напольное покрытие выполнено из антибактериального ПВХ покрытия. Везде предусмотрено светодиодное освещение и зарядное устройство для гаджетов.

Особенность дизайна – панорамные и мансардные окна, которые обеспечат свободный доступ к живописным пейзажам и звездному небу.

Campravan Raptor XC / Фото Hunter Nature

Другие характеристики

наружные и внутренние стены выполнены из алюминия;

кемпер питается от гелевой батареи емкостью 120 ампер-часов,

солнечная панель на 160 ватт;

прицеп перевозит воду в баках для нужд пользователей;

нагреватель Truma Combi обеспечивает как горячую воду, так и обогрев кабины.

сенсорная панель предоставляет полную информацию о системе и управлении.

Цена

Кажется, Raptor XC может обеспечить как крепость и маневренность внедорожника, так и пространство и комфорт жизни в лагере. Однако такое удачное сочетание обойдется не менее чем в 43 900 долларов.

Уникальный Campravan Raptor XC: смотрите видео