Транспорт будущего: Kelekona разрабатывают аэротакси на 40 пассажиров – фото, видео

Американский стартап Kelekona занимается разработкой аэротакси, которое предназначено для перевозки до 40 пассажиров. Разработчикам удалось компенсировать гигантский вес и габариты конструкции благодаря особой форме корпуса, который вместе с восемью пропеллерами должен обеспечивать подъемную силу.

Нью-Йоркская компания работает над дизайном воздушного судна для дальних перелетов, который будет весить примерно 4,5 тонн. Авторы проекта рассчитывают, что такое такси будет развивать достаточно большую скорость – свыше 500 км/ч – и с легкостью сможет преодолеть расстояние от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса.

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По замыслу, в воздух должны подниматься четыре блока, которые имеют две пары канальных вентиляторов. Также блоки будут иметь лопасти, которые регулируются. Чтобы аэротакси двигалось вперед, блоки будут наклоняться, образуя векторную тягу.

Эта модель судна будет иметь особый дизайн широкого корпуса, который снизу будет плоским, а сверху – закругленным. Благодаря этому исчезает необходимость в гигантских крыльях, в отличие от других тяжеловесных eVTOL.

Модель судна будет иметь особый дизайн / Фото Newatlas

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Сбоку модель имеет каплевидную форму, которая постепенно сужается в направлении хвостаэто обеспечивает огромную подъемную поверхность.

По мнению экспертов, такое большое судно должно иметь мощные аккумуляторы, чтобы обеспечить длительный полет. В планах Kelekona – разместить батареи на несколько мегаватт-часов под полом и сделать их легкозаменяемыми, чтобы их можно было быстро снять и зарядить.

Смотрите видео: Kelekona представила аэротакси нового класса

А вот Китай планирует запустить воздушное такси международного сообщения. Прототип компании EHang уже прошел испытания приземления и взлета.

Volocopter представила модель такси нового класса для дальних перелетов. Она может преодолевать до 100 километров без перезарядки. Аэротакси движется благодаря гибридной системе с роторами и пропульсивными пропеллерами, которая обеспечивает возможность разогнать транспортное судно до 250 км/ч.

Согласно оценкам специалистов, к запуску производства сейчас наиболее близко подобрались китайские компании.