"Тесла" среди электрокатеров: бывшие инженеры SpaceX разрабатывают уникальное судно

Бывшие сотрудники компании Илона Маска SpaceX стремятся построить первый коммерческий электрический скоростной катер. Над реализацией проекта активно работает компания Arc Boat. Ожидается, что электрокатер будет почти бесшумным и сможет разгоняться до 64 километров в час.

Компании уже удалось привлечь 4,25 миллиона долларов инвестиций для начала работ. Финансирование предоставила венчурная компания Andreessen Horowitz – один из первых спонсоров Facebook и Airbnb.

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О компании

Arc One базируется в Лос-Анджелесе. Исполнительный директор компании – Митч Ли. Он основал компанию вместе с другим инженером-механиком Райаном Куком – техническим директор компании. Последний ранее был ведущим инженером-механиком в космической компании Илона Маска SpaceX. Там он работал над ракетой Falcon 9 – первой в мире многоразовой ракетой орбитального класса. К слову, все сотрудники компании имеют тот или иной опыт работы в SpaceX.

Характеристики судна

длина – 7 метров;

475 конских сил;

сможет разгоняться до 64 километров в час.

Преимущества электрических лодок

Разработчики активно работают над внедрением электрических судов, ведь традиционные лодки с бензиновым или дизельным двигателем негативно влияют на окружающую среду.

Газовые лодки вызывают массовые выбросы углерода в воздух и шумовое загрязнение воды. Электрические лодки устраняют эту проблему,

– исполнительный директор компании Митч Ли.

Кроме того, электрические лодки будут значительно доступнее, быстрее, почти бесшумными и проще в эксплуатации и обслуживании. Да, первые модели будут недешевыми, ведь основные затраты приходятся на разработку технологии. Впоследствии будут доступны более дешевые версии катеров.

"В определенной степени – это подход Tesla. Мы запускаем рынок и используем этот доход для финансирования исследований и разработок, – сказал он.

Стартовая цена лодки Arc One – около 300 тысяч долларов. Уверяют, что первая модель судна будет доступна для продажи до конца текущего года.