Телескоп Hubble зафиксировал мощный взрыв звезды: удивительное фото

Космический телескоп Hubble сделал мощный снимок остатка сверхновой. Звездный взрыв напоминает легендарного пожирателя из видеоигры.

Зафиксированное на фото образование расположено в 160 000 световых лет от Млечного Пути. Необычный объект выглядит как Pac-Man, что глотает звезды.

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Pac-Man Японская франшиза видеоигр компании Bandai Namco Entertainment. В основном это игры с погонями в лабиринте, однако встречаются и другие жанры. Pac-Man является одной из самых продолжительных, наиболее продаваемых и самых франшиз видеоигр в истории.

Что известно

По информации NASA, объект N 63A представляет собой остатки сверхновой – мощного взрыва, вызванного взрывом звезды под собственным весом в конце ее жизни. Он расположен в Большом Магеллановом Облаке (LMG). Это соседняя галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом с Земли.

Остатки сверхновой, окруженные множеством звезд, расположены в нескольких участках звездообразования. Там большие облака газа конденсируются и коллапсируют в молодые звезды.

Процесс звездообразования

Звезды и планеты вокруг образуются благодаря сверхновой звездам. Так, они выбрасывают газ и тяжелые элементы. Однако на этот раз мощные ударные волны остановили звездообразование в этом регионе. Специалисты утверждают, что относительно молодой объект N 63A в будущем может дать толчок собственному участку звездообразования.