Стартапы из Азии могут подорожать до 1 триллиона долларов: когда это произойдет

Стоимость технологических стартапов из Юго-Восточной Азии может вырасти до внушительного показателя. Так, в 2020 их стоимость составляла 340 миллиардов долларов, а в 2025 году – может достигать 1 триллиона долларов.

В этом убеждены аналитики сингапурского венчурного фонда Jungle Ventures. Они отмечают, что последние 3 – 5 лет наблюдался рекордный рост. Кроме того, свой прогноз они подкрепляют проведенным анализом 31 стартапа, сумма капитала которых составляет более 250 миллионов долларов.

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Что еще известно

Аналитики отмечают, что в Юго-Восточной Азии проживает около 400 миллионов пользователей Интернета, и 10% из них впервые вышли в сеть в 2020 году.

Согласно отчету Google – Temasek Holdings и Bain & Company, к 2025 году интернет-экономика в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде превысит 300 миллиардов долларов.

Стартапы в регионе не испытывают недостаток финансирования, поскольку инвесторы, включая частный капитал, выписывают большие чеки. Так, стартапы в Юго-Восточной Азии привлекли рекордные 6 миллиардов долларов за первые три месяца года.