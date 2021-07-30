Немецкий разработчик аэротакси Lilium объединился с производителем аккумуляторов Porsche

Стартап Lilium, который занимается разработкой летающего такси, подписал соглашение с компанией Customcells. Последняя специализируется на аккумуляторных батареях. Партнерство должно ускорить запуск анонсированного семиместного электрического самолета.

Customcells, которая сотрудничает с производителем спортивных автомобилей Porsche, будет поставлять литий-ионные батареи для самолета Lilium. Компании трудились над разработкой технологии в течение более одного года.

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На данный момент контракт заключен на семиместный самолет. Мы рады долгосрочному партнерству с Customcells и использовать ту же технологию в какой-то момент для нескольких продуктов,

– отметил главный исполнительный директор Lilium Даниэль Виганд.

Чем особый Lilium

Компания применила уникальный метод приведения в движение своего вертолета. Так, чаще всего разработчики аэротакси используют пропеллерные установки. В свою очередь Lilium спроектировала собственный подход, основанный на:

электродвигателях в закрылках, обеспечивающие тягу;

канальных вентиляторах для минимизации шума.

Lilium имеет целью начать регулярные перевозки пассажиров между городами. Следующий шаг – разработка модели, которая будет вмещать 16 пассажиров. В компании стремятся установить тарифы, конкурентоспособные с высокоскоростными железными дорогами.

Стартап авиационной мобильности Lilium уверенно двигается к своей цели. Аэротакси планируют запустить в 2024 году. Компания может стать одной из первых, кто получит сертификацию на регулярные коммерческие рейсы в Европе.