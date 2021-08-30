В Стамбуле установили турбины, что превращают ветер от движения транспорта в энергию
Источник:Independent
В Стамбуле (Турция) испытывают ветряные турбины Enlil. Они способны производить электроэнергию благодаря воздуху, что создается благодаря трафику на дорогах.
Решение является важным этапом на пути к сокращению выбросов углерода. Сегодня мировое сообщество стремится использовать все больше и больше возобновляемых источников энергии.
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Об устройстве
Автор разработки – инженер-предприниматель Керем Девечи. Путешествуя городской сетью Metrobüs он понял, что ветер, который обдувает крышки клапана дверей аварийной эвакуации, можно превращать в энергию. Свою идею он реализовал дома, разработав первый прототип при финансовой поддержке друзей и родственников.
Вертикальная турбина Enlil – результат сотрудничества Стамбульского технического университета и технологической компании Devecitech. Устройство использует ветер, что образуется от транспортных средств, а также – поглощает солнечную энергию. Его можно устанавливать не только на обочинах дорог, но и на крышах зданий.Кроме того, генераторы Enlil оснащены датчиками для отслеживания температуры, влажности, углеродного следа и активности землетрясений.
Как работает турбина Enlil: смотрите видео