В США запускают первый в мире коммерческий водородный паром

Компания Switch Maritime завершает разработку первого в мире коммерческого парома на водородных топливных элементах. Sea Change представят в третьем квартале этого года. Транспортное средство станет первым в своем роде, которое будет работать два дня на одном баке.

Специалисты отмечают, что гидродинамическое сопротивление является абсолютным убийцей для аккумуляторных электрических лодок. Дело в том, что они должны накапливать много энергии, чтобы протолкнуть воду. Именно поэтому водород становится все более популярным и перспективным топливом для морских применений среднего радиуса действия, подобно тому, как это происходит в авиации.

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О пароме

Sea Change – это 22-метровый пассажирский паром, способный перевозить до 84 пассажиров. Оснащен двойными 300-киловаттными электродвигателями. Максимальная скорость движения морского катамарана составляет 41 километр в час.

Паром вмещает в резервуарах около 246 килограммов газообразного водорода. Большой топливный элемент PEM превращает его в электроэнергию со скоростью до 360 кВт, а литиевый аккумулятор предлагает 100 кВт-ч буферной энергии, которая также может быть использована для ускорения парома в случае необходимости.

Ключевое преимущество Sea Change заключается в том, что паром сможет работать в течение двух полных дней, прежде чем ему потребуется пополнение.

Испытания

Sea Change станет демонстрационной платформой технологии для проекта "Водный тур". Паром тестировать в течение трех месяцев с целью получения данных для Калифорнийского управления воздушных ресурсов. Впоследствии его передадут в аренду действующему оператору паромных перевозок, чтобы начать полные коммерческие операции.