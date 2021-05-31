В США разрабатывают инновационный самолет: он доставит в любую точку планеты всего за 2 часа

Американский стартап Venus Aerospace занимается разработкой уникального самолета, который сможет развивать скорость, что в 12 раз превышает скорость звука. Ожидается, что новейший гиперзвуковой летательный аппарат будет доставлять пассажиров из Лос-Анджелеса в Токио за один час.

В проект инвестировали венчурные компании, в частности: Prime Movers и Draper Associates. Более того, компания получила исследовательский грант от ВВС США. В ближайшее время разработчики стремятся привлечь дополнительное финансирование от Министерства обороны.

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О проекте

Основатели компании уверены, что их проект обречен на успех. "Каждые несколько десятилетий люди пытаются создать самолет, который будет доставлять людей куда угодно за час. Однако теперь это сработает." Так, самолет будет оснащен суперэффективным двигателем, который будет выдерживать дополнительный вес. Кроме того, взлет и посадка будет отличаться от традиционного пассажирского самолета. Новейший летательный аппарат будет разрабатывать в течение 10 лет.

Сейчас инженеры работают над разработкой формы будущего самолета. Первые испытания начнутся летом. Специалисты проведут тестирование трех моделей самолета. По предварительным расчетам, он сможет развивать скорость до 9 000 миль в час.

Компанию Venus Aerospace основали Эндрю и Сара Дагглби – бывшие сотрудники Virgin Orbit. Они долгое время работали в космической компании Джеффа Безоса, а затем решили создать свою. Глобальная цель супругов – создать собственный орбитальный самолет. Сара является инженером по написанию кода, а Эндрю специализируется на операциях по запуску, полезной нагрузке и силовой установке. Над разработкой работают 15 специалистов в области космической промышленности.