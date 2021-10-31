В США планируют производить авиационное топливо из углекислого газа

Военно-воздушные силы США намерены производить углеродно-нейтральное авиационное топливо. Для этого будут использовать углекислый газ из воздуха, воду и возобновляемые источники энергии.

Новейшее топливо E-Jet можно будет получить в любой точке планеты. В настоящее время американские военные изучают метод технологической компании Twelve. Он получил название "промышленный фотосинтез".

Важно В США применят сверхзвуковые боевые дроны для обучения будущих пилотов

Мы рассматриваем ряд инициатив, направленных не только на оптимизацию использования авиационного топлива для повышения боеспособности, но и снижение логистической нагрузки. Превращение углерода имеет большой потенциал для поддержки этих усилий, и технология Twelve – один из инструментов, который может помочь нам в этом,

– отмечает Роберто Герреро, заместитель помощника министра ВВС по оперативной энергии.

О технологии

Метод основан на электролизе с полимерной электролитической мембраной, благодаря чему происходит разложение диоксида углерода и воды на их компоненты – ионы. Затем они превращаются в кислород, водород и окись углерода. Далее следует процесс Фишера-Тропша, который поэтапно превращает компоненты в сложные органические молекулы – полиэтилен, этанол, этилен, метан, полипропилен и авиакеросин.

Если технология продемонстрирует свою эффективность и надежность, она будет применяться для военных целей. Следовательно, ВВС США смогут производить синтетическое топливо на месте без нужды в угле, природном газе или биотопливе.