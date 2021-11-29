В США открылся нестандартный Apple Store: стильные фото
Источник:New Atlas
В США представили обновленный Apple Store, в котором реализовали сразу несколько нестандартных решений. Так, внутри растут деревья, а потолок выполнен из зеркального материала.
Новый магазин расположен в торговом комплексе The Grove в Лос-Анджелесе (Калифорния). Проект разработала студия дизайна Foster+Partners, с которой Apple сотрудничает в течение длительного времени.
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Деревья получают свое продолжение внутри магазина / Фото Apple
По сути магазин сочетает в себе стиль жизни на открытом воздухе с творчеством и новаторским духом, присущим методам работы Apple,
– подчеркивает Стефан Беллинг из Foster + Partners.
Особенности магазина
- остекленные фасады;
- гигантская раздвижная дверь (3x9,6 метра), которая обеспечивает естественную вентиляцию помещения большую часть года;
- мансардные окна, благодаря которым в помещение попадает максимальное количество естественного света;
- эффектный зеркальный потолок;
- 16 фикусов внутри помещения;
- два дополнительных входа.
Мансардные окна – стильное и рациональное решение / Фото Apple
Кроме того, на лаконичных деревянных столах расположены традиционные линии демонстрации продуктов. Как и в других магазинах компании, здесь предусмотрены полки с фирменной продукцией, зоны отдыха и локации поддержки клиентов. К слову, на территории Apple The Groove есть пространство, где проводят мастер-классы для творческих личностей.
Неповторимый Apple The Groove / Фото Apple