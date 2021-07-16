В США на гидроэлектростанции создали ферму майнинга

В Механиквилли (штате Нью-Йорк) старую гидроэлектростанцию превратили в майнинг-ферму. Компания Albany Engineering, которая владеет ГЭС, решила зарабатывать больше, а именно – добывать криптовалюту.

Отмечают, что на гидроэлектростанции, которую построили в 1897 году, почти все оборудование – устаревшее. Поэтому она не приносит значительной прибыли.

Примечательно Юный изобретатель разработал мотоцикл, работающий на болотном топливе: хочет спасти планету

Детали

Энергию на ГЭС производят семь оригинальных турбин, общая мощность которых составляет около 5 мегаватт. Более того, полученное электричество стоит всего три цента за киловатт-час.

Так, глава компании Albany Engineering Джим Беша решил повысить прибыль предприятия путем майнинга. Он приобрел старые серверы и направил часть мощности ГЭС на добычу криптовалюты, которая является чрезвычайно популярной сегодня. Однако предприниматель не рассматривает ее как долгосрочную инвестицию, поэтому каждую неделю выводит заработок.

Это лучший вид майнинга биткоинов. Ведь мы используем возобновляемые источники энергии,

– подчеркнул Беша.

В ближайшее время Albany Engineering стремится добиться присвоить станции охранный статус, чтобы сохранить предприятие. ГЭС может стать памятником инженерной мысли