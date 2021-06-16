Украинцы создали новое оборудование для производства комплектующих к турбинам и авиадвигателям

Ученые Института электросварки им. Е.А. Патона НАН Украины разработали оборудование для послойного изготовления металлических изделий заданной формы и структуры методом электронно-лучевой 3D печати. В процессе применяются порошковые металлические материалы сферической и произвольной формы отечественного производства. Это первая подобная разработка для Украины.

Новейшее оборудование разработали член-корреспондент НАН Украины Владимир Нестеренков и научный сотрудник Владислав Матвийчук. Оборудование будут использовать на авиастроительных и турбиностроительных предприятиях Украины.

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Пилотная электронно-лучевая установка для 3D печати / Фото пресс-службы НАН Украины

Что известно

Производительность разработки составляет 80 см3 в час. Управление работой оборудования и технологическим процессом 3D печати полностью автоматизирован и осуществляется промышленным компьютером.

Оборудование состоит из:

малогабаритной вакуумной камеры;

механизмов перемещения платформы по вертикали;

механизмов подачи и распределения металлического порошка;

электронно-лучевой пушки с максимальной мощностью электронного пучка 60 кВт;

высоковольтного источника питания.

Специалисты отмечают, что аддитивные технологии в сочетании с программным обеспечением для автоматического проектирования открывают возможности изготавливать изделия заданной формы с уникальными свойствами, которые невозможно получить другим способом. Кроме того, они уменьшают расход материала и время производства и выхода изделия на рынок.