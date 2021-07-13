Самые мощные поезда Украины: 5 моделей железнодорожного транспорта для путешествий

Хоть раз в жизни все путешествовали поездом, ведь так ездить на дальние расстояния удобнее, а заказ билетов онлайн занимает всего несколько минут. Однако такие преимущества для путешественников были не всегда. Вспоминаем, как развивалась украинская железная дорога и показываем самые мощные поезда, которые сейчас курсируют в нашем государстве.

Какими были первые поезда в Украине

Первый железнодорожный путь в Украине проложили в 1861 году. Тогда Львов стал центром этого инновационного изменения, а из города можно было попутешествовать в Перемышль, Краков и Вену. Конечно, тогда поездку на поезде могли позволить себе далеко не все украинцы.

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Один из первых поездов в Украине / Фото Zaxid.net

За неделю можно было добраться до Адриатического моря, без никаких пересадок. И это для тогдашних украинцев было значительным прогрессом. Интересно, что один из старых поездов, который курсировал в XIX – XX веках сохранился до сих пор. К 150-летию Львовской железной дороги Министерство инфраструктуры устроило тематическую поездку на раритетном транспорте и воссоздало атмосферу путешествий того времени.

Как украинцы путешествовали поездом в XIX веке: смотрите видео

Развитие железной дороге не стояло на месте. С 1863 года в Украине проложили новые железнодорожные пути, совместив Галичину с Волынью, Буковиной и Закарпатьем, Киев – с Балтой и Одессой. Поэтому не менее активно развивались и пассажирские перевозки, и экспорт товаров, поездами транспортировать было еще удобнее.

Сейчас украинцы не могут представить своей жизни без путешествий, а внутренний туризм стал своеобразным трендом 2021 года. Благодаря осовремененным поездам преодолеть сотни километров можно за считанные часы. Каким же современным железнодорожным транспортом можно воспользоваться – узнавайте в нашем материале.

Самые мощные поезда Укрзализныци

"Интерсити+" (модель ЕКр1-002)

Комфортное путешествие в "Интерсити+" / Фото Википедия

В 2011 году на Крюковском заводе разработали особую модель поезда "Интерсити+". Осовремененный дизайн и характеристики соответствовали международным стандартам, что отразилось на комфорте пассажиров. В частности, ЕКр1-002 может похвастаться такими преимуществами:

все кресла оборудованы спинкой, что регулируется, подлокотниками, подставкой для ног, откидными столиками;

благодаря климат-контролю во всех вагонах стабильно поддерживается комфортная температура независимо от времени года;

многослойные окна оснащены солнцезащитными шторами;

во всех вагонах предусмотрено отделение для ручного крупногабаритного багажа.

Кроме этого, именно в "Интерсити+" есть возможность просматривать более 5 000 фильмов на Sweet TV. Такая акция доступна всем пассажирам Укрзализныци, которые оформляют билеты через ПриватБанк с картой Visa. Убеждены: с такой опцией путешествие станет еще интереснее и комфортнее!

К слову, ПриватБанк – первый банк, который запустил продажу билетов онлайн в 2011 году. Так, в этом году отмечается юбилей электронного билета на поезд. Кроме того, через мобильное приложение Privat24 или на сайте bilet.pb.ua. оформляется каждый четвертый билет на поезд в Украине!



Оформлять билеты через ПриватБанк – легко и выгодно / Фото ПриватБанк

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"Интерсити" (модель EJ 675-002)



EJ 675-002 "Интерсити" / Фото Википедия

Курсирует в Украине и "Интерсити", разработанный компанией Škoda Vagonka. Поезда такой модели приобрели в рамках подготовки к Евро – 2012, а их стоимость тогда составляла 40 миллионов евро.

Как и более современные модели, эти поезда имеют вагоны 1 и 2 классов, а также предусмотрены для путешествий людей с инвалидностью.

"Интерсити+" (модель HRCS2-006)



HRCS2-006 "Интерсити+" / Фото Википедия

Еще одна модель, которая пополнила подвижной состав Укрзализныци, – это "Интерсити" HRCS2-006. Скоростной поезд разработала компания Hyundai Rotem, а впервые на украинских железнодорожных путях он предстал перед Евро – 2012.

Этот электропоезд имеет распределенную тягу, что обеспечивает лучшую динамику – скорость разгона и торможения. Кроме того, в главных вагонах "Интерсити" HRCS2-006 есть кабины управления, что существенно упрощает изменение направления движения на конечных или промежуточных станциях.

"Обрий" (модель ДПКр2)



Модель ДПКр2 "Обрий" / Фото Википедия

Пассажирский дизель-поезд "Обрий" разработали на базе Киевского вагоностроительного завода. Среди преимуществ этой модели железнодорожного транспорта:

поезд работает при температуре наружного воздуха от +50 до -50 градусов;

сопротивление воздуха уменьшается благодаря обтекаемой форме головы поезда, что влияет на его скорость;

все вагоны оборудованы удобными креслами для пассажиров и пандусами для людей с инвалидностью;

поезд имеет герметичные межвагонные переходы и автоматические системы климат-контроля.

Тепловоз ТЭЗЗА

Тепловоз ТЕЗЗА / Фото Википедия

Грузовой тепловоз с асинхронным тяговым приводом создала компания General Electric. Работает он на 12-цилиндровом четырехтактном V-образном дизели типа GEVO12 и может разгоняться до 200 километров в час.

Этот поезд оснащен микропроцессорной системой управления с электронным впрыском топлива и бортовой системой диагностики, что делает его эксплуатацию еще более удобной. По сравнению с предыдущими моделями тепловозов на этих локомотивах снижены вредные выбросы в атмосферу более чем на 40%, расход топлива и масла – на 17%.