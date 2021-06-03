Швейцарские исследователи разработали биоразлагаемый мини-конденсатор

В Швейцарии разработали новейший биоразлагаемый мини-конденсатор. Он призван уменьшить количество электронных отходов.

Группа ученых швейцарского исследовательского института Empa создали 3D-напечатанный прототип устройства. Он состоит из гибкой подложки, поверх которой нанесен проводящий слой, электрод и электролит.

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Материалы исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Что известно об устройстве

субстрат состоит из смеси целлюлозных нановолокон и нанокристаллов, смешанных с глицерином;

проводящий слой выполнен из графита, сажи и шеллака;

электрод состоит из тех же материалов, что и подложка, вместе с активированным углем и графитом;

электролит изготовлен из нанокристаллов целлюлозы, глицерина и поваренной соли.

В текущем виде полученное устройство способно питать небольшие цифровые часы и может хранить электрический заряд в течение нескольких часов. Кроме того, оно может выдержать тысячи циклов заряда/разряда, является устойчивым к давлению и ударам. Кроме того, устройство будет продолжать работать после замораживания или при условии, если им не пользоваться годами.

Биоразлагаемый мини-конденсатор / Gian Vaitl / Empa

Отмечают, что он разлагается в течение двух месяцев. Таким образом, от него останется только несколько видимых кусочков углерода. В противоположность этому, обычные батареи могут выбрасывать токсины в окружающую среду, когда попадают на свалки, а также их довольно трудно полностью переработать.

Отмечается, что в ближайшем будущем мини-конденсатор смогут применять в таких инструментах, как одноразовые и/или перерабатываемые датчики, микротрансмитеры или биомедицинские устройства, что периодически заряжаются благодаря электромагнитному полю.