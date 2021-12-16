В Швейцарии построили солнечно-водородную яхту с неограниченным запасом хода

Швейцарская компания Swiss Sustainable Yachts представила роскошную "зеленую" яхту. По словам разработчиков, Aquon One – первый в мире катамаран, работающий на водороде и имеющий неограниченный запас хода.

На крыше яхты – солнечные панели, аккумулирующие электроэнергию, необходимую для выработки водорода. Его хранят в специальных резервуарах.

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О яхте

На главной палубе для путешественников создали просторную гостиную с панорамными стеклянными окнами и собственной террасой, обеденную зону и главную кухню. На нижней палубе расположены главная и гостевая спальни, ванные комнаты и каюты экипажа. А под открытым небом – зона отдыха с летней кухней и баром!

Как выглядит яхта Aquon One / Фото Swiss Sustainable Yachts AG

Другие характеристики

длина – 19,5 метра;

система оборотного водоснабжения;

при строительстве использовали экоматериалы, в частности бамбук;

жилое пространство – 250 квадратных метров;

интеллектуальное управление энергопотреблением;

сверхсовременные коммуникации;

имеются холодильник, стиральная машина, сушилка, посудомоечная машина и прочее;

управление мобильным устройством для регулировки вентиляции, шторы или освещения.

Предварительно, роскошную яхту Aquon One оценивают в 6,8 миллиона долларов. Компания планирует поставить заказы первым клиентам уже в 2023 году. Строительством яхты будет заниматься латвийская верфь Latitude YachtsSwiss Sustainable Yachts.

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