Школьник из Житомира представил сумку-холодильник, которую можно создать в домашних условиях

Юный исследователь из Житомира представил собственную сумку-холодильник. Парень уверяет, что создать ее в домашних условиях – по силам каждому.

Самодельная сумка-холодильник способна сохранять холод до 5 часов. На ее изготовление парень потратил всего 130 гривен.

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Максим Шатилов учится в 11 классе Житомирской ОШ №30. Исследовательство – его любимое дело с детства. Изобретатель занимается в кружке "Основы научно-исследовательской деятельности" городского центра научно-технического творчества.

О разработке

Чтобы создать сумку-холодильник в домашних условиях вам понадобится: пластиковое ведро, каремат, ножницы, скотч и фольга.

Этапы изготовления:

Приложить к каремату ведро и вырезать два круга. На дно ведра приклеить двухсторонний скотч, а на него – один из кругов (фольгой вверх). Вставить каремат, прижать его к стенам и обрезать на подходящей высоте. Приклеить полоски скотча на полоски ведра. Кусочек каремата аккуратно приклеить к стенке ведра и плотно прижать. На крышку – скотч и второй вырезанный круг.

Холод могут аккумулировать две маленькие бутылочки со льдом.

Бюджетная сумка-холодильник / Фото Житомирский городской совет

В такой камере можно хранить все, что нужно, например, квас или мороженое в жаркий день,

– говорит Максим.

Испытания

Сначала парень использовал два кусочка льда одинакового размера. Один из них – положил на тарелку и оставил в комнате, а другой – в сумку-холодильник. Результат был красноречив: лед в комнате растаял, а в сумке – нет. Впоследствии изобретатель положил в сумку замороженное мясо, измерил его начальную температуру и контролировал ее каждые 30 минут в течение 3 часов. Технология показала свою эффективность.