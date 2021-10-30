Школьник из Житомира представил сумку-холодильник, которую можно создать в домашних условиях
Источник:Житомирский городской совет
Юный исследователь из Житомира представил собственную сумку-холодильник. Парень уверяет, что создать ее в домашних условиях – по силам каждому.
Самодельная сумка-холодильник способна сохранять холод до 5 часов. На ее изготовление парень потратил всего 130 гривен.
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Максим Шатилов учится в 11 классе Житомирской ОШ №30. Исследовательство – его любимое дело с детства. Изобретатель занимается в кружке "Основы научно-исследовательской деятельности" городского центра научно-технического творчества.
О разработке
Чтобы создать сумку-холодильник в домашних условиях вам понадобится: пластиковое ведро, каремат, ножницы, скотч и фольга.
Этапы изготовления:
- Приложить к каремату ведро и вырезать два круга.
- На дно ведра приклеить двухсторонний скотч, а на него – один из кругов (фольгой вверх).
- Вставить каремат, прижать его к стенам и обрезать на подходящей высоте.
- Приклеить полоски скотча на полоски ведра.
- Кусочек каремата аккуратно приклеить к стенке ведра и плотно прижать.
- На крышку – скотч и второй вырезанный круг.
Холод могут аккумулировать две маленькие бутылочки со льдом.
Бюджетная сумка-холодильник / Фото Житомирский городской совет
В такой камере можно хранить все, что нужно, например, квас или мороженое в жаркий день,
– говорит Максим.
Испытания
Сначала парень использовал два кусочка льда одинакового размера. Один из них – положил на тарелку и оставил в комнате, а другой – в сумку-холодильник. Результат был красноречив: лед в комнате растаял, а в сумке – нет. Впоследствии изобретатель положил в сумку замороженное мясо, измерил его начальную температуру и контролировал ее каждые 30 минут в течение 3 часов. Технология показала свою эффективность.