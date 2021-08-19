Украинский проект получил престижную награду Red.Dot: победитель
Источник:пресс-служба Шевченковской премии
Премия в области дизайна Red Dot Award выбрала украинский проект для вручения двух наград. Так, обновленная Шевченковская Премия получила награду в категориях: Brands//Culture Institutions и Communication Design//Brand Design & Identity.Relaunch.
Награда Red Dot за бренд – беспрецедентное достижение для украинского проекта. Ранее награду за редизайн получали такие бренды: Volkswagen, Philips, Wacom, SHKODA и другие. Однако культурная институция получает ее впервые.
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О премии
Red Dot Design Award – мировая премия в области дизайна. Победители получают следующие награды: Winner (высокое качество дизайна), Best of the Best (революционный дизайн) и Gran Prix (высшая персональная награда, которую получает один из победителей Best of the Best). Дизайнеры и компании-производители соревнуются в следующих номинациях:
- промышленный дизайн: разработка потребительских продуктов – мебели, бытовой техники, автомобилей и тому подобное;
- коммуникационный дизайн: производство рекламы товаров;
- концептуальный дизайн.
Победителей выбирают по следующим критериям:
- история, идея, стратегия и ценности бренда;
- логотип, сайт, соцсети, дизайн награды церемония вручения.
Шевченковская премия: цель редизайна
Перезапуском украинского проекта занималось цифровое креативное агентство [isdgroup] в партнерстве с TS/D Agency.
Одна из целей перезапуска Шевченковской премии – подсветить современную украинскую культуру и ее деятелей, сделать ее заметной. А Red Dot Award – это как раз возможность обратить внимание мирового сообщества на украинскую культуру,
– говорит стратегический директор [isdgroup] Михаил Траверсе.
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