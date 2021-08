Украинский проект получил престижную награду Red.Dot: победитель

Премия в области дизайна Red Dot Award выбрала украинский проект для вручения двух наград. Так, обновленная Шевченковская Премия получила награду в категориях: Brands//Culture Institutions и Communication Design//Brand Design & Identity.Relaunch.

Награда Red Dot за бренд – беспрецедентное достижение для украинского проекта. Ранее награду за редизайн получали такие бренды: Volkswagen, Philips, Wacom, SHKODA и другие. Однако культурная институция получает ее впервые.

О премии

Red Dot Design Award – мировая премия в области дизайна. Победители получают следующие награды: Winner (высокое качество дизайна), Best of the Best (революционный дизайн) и Gran Prix (высшая персональная награда, которую получает один из победителей Best of the Best). Дизайнеры и компании-производители соревнуются в следующих номинациях:

промышленный дизайн: разработка потребительских продуктов – мебели, бытовой техники, автомобилей и тому подобное;

коммуникационный дизайн: производство рекламы товаров;

концептуальный дизайн.

Победителей выбирают по следующим критериям:

история, идея, стратегия и ценности бренда; логотип, сайт, соцсети, дизайн награды церемония вручения.

Шевченковская премия: цель редизайна

Перезапуском украинского проекта занималось цифровое креативное агентство [isdgroup] в партнерстве с TS/D Agency.

Одна из целей перезапуска Шевченковской премии – подсветить современную украинскую культуру и ее деятелей, сделать ее заметной. А Red Dot Award – это как раз возможность обратить внимание мирового сообщества на украинскую культуру,

– говорит стратегический директор [isdgroup] Михаил Траверсе.

Отныне украинский проект будут выставлять в Музее дизайна в Эссене и на онлайновых выставках премии Red Dot Award.

Кейс "Шевченковская премия": смотрите видео