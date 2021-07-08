Сервис для инвесторов Zerion привлек 8,2 миллиона долларов: соучредитель – украинец

Стартап Zerion, который специализируется на децентрализованных финансах (DeFi), привлек 8,2 миллиона долларов в раунде финансирования Series A. В нем приняли участие: Mosaic Ventures, Placeholder, DCG, Lightspeed и Blockchain.com Ventures.

Тоби Коппел с Mosaic Ventures и Брэд Бернхем с Placeholder вошли в состав совета директоров Zerion.

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О сервисе

Zerion – это децентрализованный финансовый "интерфейс" для криптоинвесторов, что привлек внимание венчурных капиталистов на фоне недавнего роста. В этом году на фоне крипто-золотой лихорадки компания обработала объем транзакций на сумму более 600 миллионов долларов. Более того, количество активных пользователей сейчас превышает 200 тысяч.

Платформа предоставляет клиентам доступ к более чем 50 тысяч цифровых активов и 60 протоколов блокчейна Ethereum через свое приложение, которое оптимизирует интерфейс DeFi. Пользователи могут получать доступ к токенам и инвестировать через приложение, аналогично биржам, таким как Coinbase или Gemini. Отличие – они делают это с использованием своих личных кошельков MetaMask, а это значит, что средства пользователей и закрытые ключи контроля недоступны для Zerion.

В пространстве DeFi есть множество различных токенов и протоколов. Теоретически ориентироваться в нем должно быть легко, но на самом деле все это – беспорядок. Мы стараемся демистифицировать их,

– отметил генеральный директор стартапа Евгений Юртаев.

Мобильное приложение Zerion на iOS и Android стало особенно популярным способом для криптоинвесторов отслеживать рынок и маркеры, которые они поддерживают. По данным компании, средний пользователь открывает приложение более девяти раз в день.

Мобильное приложение Zerion / Скриншот Zerion

Рост криптовалюты в 2021 году привлек внимание инвесторов не только к самим активам, но и к платформам, облегчающим эти транзакции. В прошлом месяце венчурная компания Andreessen Horowitz объявила, что собрала более 2,2 миллиарда долларов для инвестиций в стартапы, создающие продукты в криптопространстве, включая децентрализованные финансы.