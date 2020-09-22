Как самые богатые люди мира пагубно влияют на Землю: шокирующее исследование
Самые богатые люди мира, которые составляют лишь 1% населения, ответственные за значительное количество выбросов углерода. При этом, от последствий загрязнения планеты больше всего страдает бедная половина люства.
Исследование велось с 1990 по 2015 год, за это время годовые выбросы углерода выросли на 60%. Об этом говорится в отчете Oxfam – группы независимых организаций по исследованию глобальной бедности.
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Ученые обнаружили, что богатые страны ответственные за использование почти трети "углеродного бюджета" Земли. Для сравнения – на бедную половину населения планеты приходится всего 4%.
По словам руководителя климатической политики в Oxfam и автора отчета Тима Гора, существует не только экономическое неравенство между богатыми и бедными. Ведь исследование показывает и "углеродное неравенство в мире".
На богатейшие 10% приходится более половины (52%) вредных для атмосферы выбросов между 1990 и 2015 годами. Самый богатый 1% ответственен за 15% выбросов за это время – это больше, чем все граждане ЕС и вдвое больше, чем в самой бедной половины человечества (7%).
Стоит заметить, что выбросы углерода больше всего влияют на бедные страны, которые не имеют достаточно ресурсов для борьбы со стихийными бедствиями. Многие из них, например лесные пожары и засуха, могут быть вызваны, в частности, повышением температуры.
Как повлияла пандемия COVID-19
Выбросы углерода несколько уменьшились из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако несколько месяцев не смогут компенсировать вред, нанесенный планете годами. Температура все находится на пути повышения на несколько градусов к концу века.
Углеродсодержащая и крайне неравноценная модель экономического роста за последние 20 – 30 лет не принесла пользы бедной половине человечества. Это свидетельствует о том, что мы должны выбирать между экономическим ростом и исправлением климатического кризиса,
– отметил Гор.
Ученые считают, что глобальная экономика должна определить приоритет "зеленого роста". Если же этого не произойдет, уменьшения загрязнения во время пандемии будет очень незначительное влияние на климатические изменения.