Самые богатые люди мира, которые составляют лишь 1% населения, ответственные за значительное количество выбросов углерода. При этом, от последствий загрязнения планеты больше всего страдает бедная половина люства.

Исследование велось с 1990 по 2015 год, за это время годовые выбросы углерода выросли на 60%. Об этом говорится в отчете Oxfam – группы независимых организаций по исследованию глобальной бедности.

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Ученые обнаружили, что богатые страны ответственные за использование почти трети "углеродного бюджета" Земли. Для сравнения – на бедную половину населения планеты приходится всего 4%.

Что такое "бюджет углерода"? Это максимальное количество парниковых газов, которое может попасть в воздух до того, как температура на Земле поднимется до катастрофических уровней.

По словам руководителя климатической политики в Oxfam и автора отчета Тима Гора, существует не только экономическое неравенство между богатыми и бедными. Ведь исследование показывает и "углеродное неравенство в мире".

На богатейшие 10% приходится более половины (52%) вредных для атмосферы выбросов между 1990 и 2015 годами. Самый богатый 1% ответственен за 15% выбросов за это время – это больше, чем все граждане ЕС и вдвое больше, чем в самой бедной половины человечества (7%).

Справка. Между 1990 – 2015 годами беднейшие 50% человечества составляли примерно 3,1 миллиарда человек, 10% самых богатых – примерно 630 миллионов человек, 5% самых богатых – примерно 315 миллионов людей, а 1% – примерно 63 миллионов человек.

Стоит заметить, что выбросы углерода больше всего влияют на бедные страны, которые не имеют достаточно ресурсов для борьбы со стихийными бедствиями. Многие из них, например лесные пожары и засуха, могут быть вызваны, в частности, повышением температуры.

Как повлияла пандемия COVID-19

Выбросы углерода несколько уменьшились из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако несколько месяцев не смогут компенсировать вред, нанесенный планете годами. Температура все находится на пути повышения на несколько градусов к концу века.

Углеродсодержащая и крайне неравноценная модель экономического роста за последние 20 – 30 лет не принесла пользы бедной половине человечества. Это свидетельствует о том, что мы должны выбирать между экономическим ростом и исправлением климатического кризиса,

– отметил Гор.

Ученые считают, что глобальная экономика должна определить приоритет "зеленого роста". Если же этого не произойдет, уменьшения загрязнения во время пандемии будет очень незначительное влияние на климатические изменения.