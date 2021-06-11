Уникальная работа: исследователи показали детализированную 3D-карту части человеческого мозга

Специалисты Google и исследователи Гарвардского университета создали уникальную детализированную 3D-карту небольшого участка человеческого мозга. Набор данных "HO1" охватывает всего один кубический миллиметр ткани.

Главная цель работы – представить новый ресурс для изучения мозга человека. Кроме того, ученые стремятся усовершенствовать и масштабировать основные коннектомические технологии.

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Как это удалось

В ходе визуализации исследователи использовали 225 миллионов изображений. Набор данных занимает 1,4 петабайта – это в несколько сотен раз больше, чем вмещает обычный компьютер.

Исследователи использовали ткань головного мозга пациента с эпилепсией, которого прооперировали. В рамках операции хирурги удалили 45-летней женщине левый гиппокамп, что провоцировал приступы. Однако врачам пришлось вырезать и небольшой участок здоровой ткани мозга. Его передали ученым из Гарварда, которые провели с тканью ряд манипуляций. Впоследствии они нарезали ее на приблизительно 5 300 слоев толщиной 30 нанометров. Изображения визуализировали с помощью электронного микроскопа. Они легли в основу конечной 3D-карты.

Самая детализированная 3D-карта части человеческого мозга: смотрите видео